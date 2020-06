Torre del Greco – Proroga del divieto di sosta nel P.le Madonna del Principio per la celebrazione della messa domenicale

In riferimento alla domanda acquisita con protocollo informatico n. 34858/2020 – a firma del parroco della chiesa di S. Maria del Principio – con cui è chiesta la proroga del “divieto di sosta” nel P.le Madonna del Principio, per la celebrazione della messa domenicale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto – con apposita ordinanza, n. 2122 – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico, per i giorni 27 Giugno p.v., nonché, per i giorni, 04, 11, 18 e 25 Luglio p.v. che prevede il divieto di sosta con rimozione coatta – dell’area antistante la Parrocchia – dalle ore 16.30 alle ore 21.00.

Detta ordinanza, si rende necessaria per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.