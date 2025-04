Torre del Greco – Pronta la nuova tendostruttura La Salle: sostituzione di copertura e tribuna e rifacimento della pavimentazione

Tenda nuova di zecca, così come la tribunetta dove gli spettatori potranno assistere alle gare sportive e alle altre iniziative in programma. E ancora, pavimentazione completamente rifatta e predisposta per i diversi sport di squadra (basket, pallavolo, pallamano e calcio a cinque) che saranno di volta in volta ospitati. È pronta la nuova tensostruttura La Salle, il “palazzetto” dello sport destinato ad ospitare allenamenti e gare ufficiali delle compagini di Torre del Greco in attesa del completamento degli impianti in fase di realizzazione presso la Cittadella di viale Europa.

Dopo le varie opere di riqualificazione, che hanno completamente cambiato il volto della struttura, sono in corso le ultime fasi di collaudo in vista dell’inaugurazione, in programma domani, mercoledì 30 aprile, alle ore 13.

Sarà quello il momento per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella anche per fare il punto della situazione circa le diverse attività in corso in materia di impiantistica sportiva e per parlare delle varie manifestazioni sportive in programma a Torre del Greco nel corso del 2025, a partite dalla ventesima edizione del torneo nazionale di minibasket, in programma dal primo al 4 maggio. Il torneo, organizzato dalla Sporting Club Torregreco con il sostegno del Comune, vedrà la partecipazione di altre quindici squadre provenienti da diverse parti d’Italia: Gators Basket Savigliano (Cuneo), Happy Basket Bologna, Centro Minibasket Arno (Firenze), Nba L’Aquila, Tasp Teramo, Willie Rieti, Latina Basket 2010, Murgia Basket Santeramo (Bari), Virtus Ragusa, Basket Casapulla (Caserta), Aragona Smav (Caserta) e le napoletane Pallacanestro Casalnuovo, Athletic System San Giorgio, Sporting Portici e Bts Stabia.