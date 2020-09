Torre del Greco pronta ad accogliere il Giro d’Italia in Rosa

È tutto pronto per la partenza della sesta tappa del Giro Rosa, che prenderà il via da Torre del Greco domani, mercoledì 16 settembre. Una kermesse internazionale che in questi giorni sta catalizzando l’attenzione degli sportivi al pari del Tour de France e, per restare in Italia, della Tirreno-Adriatico. Il mondo del pedale si è rimesso in moto dopo le restrizioni legate al lockdown e la più importante manifestazione a tappe che si svolge universalmente quest’anno – le altre, infatti, sono state rimandate al 2021 – ha deciso di tornare nella città del corallo tre anni dopo la felice e fortunata tappa che vide le strade torresi protagoniste di un’appassionante circuito, conclusosi con l’assegnazione della maglia rosa, sul traguardo posto in via Litoranea.

Stavolta Torre del Greco vedrà solo la partenza della tappa; la conclusione, invece, è prevista nell’area antistante “Vulcano Buono” a Nola.

Ma non per questo la festa sarà in “tono minore”. Gli organizzatori dell’evento, guidati dal patron Giuseppe Rivolta e a livello locale dal responsabile di tappa Francesco Vitiello, hanno studiato nei minimi dettagli le fasi che precederanno la partenza, in maniera da consentire ai tanti appassionati di poter godere dello spettacolo offerto dalle migliori atlete al mondo.

Così, cicliste, tecnici e accompagnatori si raduneranno al parcheggio Palatucci di via De Gasperi già dalle 10.30: qui verranno effettuate le operazioni preliminari. Poi, alle 12.10 circa, tutte in sella per un giro turistico di grande spettacolo, con la carovana che attraverserà via De Gasperi, Litoranea, viale Europa per portare il gruppo lungo via Nazionale, un po’ più avanti rispetto alla chiesa del Buon Consiglio.

Da qui partirà la tappa, in direzione Torre Annunziata.

In considerazione, inoltre, dell’importanza dell’evento, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha predisposto un adeguato servizio d’ordine.

In particolare, con un’ordinanza a firma del comandante della polizia municipale, Salvatore Visone, è stata stabilita la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale dalle 11.45 alle 12.25 in via De Gasperi – tratto La Salle sino a via Litoranea – via Litoranea, viale Europa e via Nazionale – tratto da viale Europa a via Prota.

“Un momento di vanto e di soddisfazione – le parole del primo cittadino – che eleva l’immagine ed il nome della città di Torre del Greco trasformata, per l’ occasione, in podio d’onore per lo start della sesta tappa. Lo sport è, da sempre, una priorità del nostro indirizzo amministrativo, più volte ribadito con gli atti e nei fatti dall’operato di questa amministrazione comunale. Crediamo, infatti, fermamente nell’alto valore riabilitativo dell’azione sportiva, nella riqualificazione sociale della comunità civile amministrata”.