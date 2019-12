Torre del Greco – Progressione economica orizzontale per i dipendenti del Comune: ecco il bando

È indetta una procedura selettiva per la progressione economica all’interno della categoria, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Torre del Greco, appartenenti alle categorie A, B, C e D.

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione economica orizzontale i dipendenti in servizio alla data del 01.01.2019, che al 31/12/2018:

 abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 24 (ventiquattro) mesi nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si intende richiedere la progressione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del CCNL 21.05.2018;

 abbiano assicurato nell’anno 2018 una presenza in servizio pari almeno a 4/5 dell’ordinario orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza i seguenti:

a) ferie, riposo compensativo;

b) assenza per infortuni per cause di servizio;

c) permessi sindacali per attività riferite all’ente, aspettative o distacchi sindacali;

d) astensione per maternità;

e) assenza per donazione sangue o protezione civile;

f) assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 comma 3;

g) le assenze per malattia fino a 90 giorni, relative esclusivamente a terapie salvavita debitamente certificate da strutture sanitarie abilitate, nonché ad interventi chirurgici e relativa riabilitazione, debitamente certificata da strutture sanitarie abilitate.

 non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio 2017/2018;

 non abbiano ottenuto una valutazione insufficiente della prestazione lavorativa svolta nel triennio 2016/2018, dove per valutazione insufficiente si intende quella inferiore al 40%, calcolata come media del triennio 2016/2018;

 Ai fini della maturazione del biennio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno.

2) DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le indicazioni e i dati in esso contenuti.

I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.

La domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando unicamente il modello allegato al presente bando, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco.

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione, né quelle redatte con modelli difformi da quello reperibile all’indirizzo su indicato.

La domanda, con acclusa copia del documento di riconoscimento, dovrà essere indirizzata al Dirigente del 4° Settore Servizi Finanziari – U.O. Trattamento Giuridico del Personale e consegnata con le seguenti modalità:

– consegna a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, anche senza busta;

– tramite PEC, al seguente indirizzo: concorsi.torredelgreco@asmepec.it

Le domande dovranno pervenire al Comune di Torre del Greco entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 15 gennaio 2020.

3) CRITERI DI SELEZIONE

Ai sensi della deliberazione di G.C. n. 511 del 19.12.2019, accederà alla progressione economica orizzontale il 50% dei dipendenti aventi diritto di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso.

Per i passaggi all’interno delle categorie, la selezione sarà effettuata sulla base degli elementi individuati all’art. 4 del Regolamento sulle progressioni economiche orizzontali, utilizzando la scheda di valutazione allegata al predetto Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 511 del 19.12.2019:

A) Esperienza acquisita (Max punti 20)

Attività prestata in posizione professionale riferibile alla categoria economica di appartenenza tale da garantire affidabilità e senso di responsabilità nell’attività di propria competenza: punti 2 per ciascun anno di assolvimento

B) Risultati conseguiti (Max punti 80)

Media della valutazione della performance individuale del triennio 2016/2018.

Media delle valutazioni ottenute da 0 a 19,9 punti 0

Media delle valutazioni ottenute da 20 a 39,9 punti 40

Media delle valutazioni ottenute da 40 a 59,9 punti 55

Media delle valutazioni ottenute da 60 a 89,9 punti 60

Media delle valutazioni ottenute da 90 a 100 punti 80

4) FORMULAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA

Il punteggio complessivo finale sarà costituito dalla somma dei punteggi parziali su ciascuno degli indicatori individuati.

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando, ciascun Dirigente di Settore provvederà ad attribuire i punteggi relativi al parametro “Esperienza Acquisita” ai dipendenti in forza al proprio Settore. L’U.O. Trattamento Giuridico del Personale provvederà a compilare la parte della scheda di valutazione relativa al parametro “Risultati Conseguiti”.

In caso di parità tra due o più candidati sarà data precedenza al candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nell’Ente.

I Dirigenti, una volta effettuata la valutazione, trasmettono le schede compilate e sottoscritte al 4° Settore – U.O. Trattamento Giuridico del Personale per l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie.

Entro giorni 7 (sette) dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il dipendente, in relazione al punteggio attribuito, può presentare istanza in autotutela. Tale istanza sarà esaminata da una Commissione composta dal Segretario Generale e dai Dirigenti del 4° e del 9° Settore.

5) DECORRENZA INQUADRAMENTO NUOVA POSIZIONE ECONOMICA

L’inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore, ai fini giuridici ed economici, decorre dal 1° gennaio 2019.

6) AVVERTENZE GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile dell’U.O. Trattamento Giuridico del Personale.

7) PUBBLICAZIONE

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet www.comune.torredelgreco.na.it e nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.

8) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi del Comparto Funzioni Locali, nonché quelle normative e regolamentari vigenti ed in particolar modo il Regolamento sulle progressioni economiche orizzontali, approvato con deliberazione di G.C. n. 511 del 19.12.2019.

Modello_domanda PEO 2019