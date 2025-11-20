Torre del Greco – Programma Gol, prorogata scadenza per presentazione domanda

Prorogatati i termini per la presentazione delle domande relative all’ammissione ai duecento tirocini di inclusione sociale del programma Gol. La decisione, ufficializzata con una determina dirigenziale, sposta la scadenza per la formalizzazione delle candidature da lunedì 24 novembre a lunedì primo dicembre 2025. Questo permetterà agli interessati di avere più tempo a disposizione per preparare tutta la documentazione necessaria per la richiesta di ammissione.

Al contempo, gli uffici preposti hanno anche predisposto apposite Faq (le domande più frequenti che vengono poste sull’argomento) con il proposito di chiarire alcuni aspetti importanti in relazione proprio alla presentazione delle istanze.

Le Faq sono presenti al link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00038560&NodoSel=23.

Nello specifico, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande, con attenzione sui moduli da compilare e sugli altri incartamenti necessari; su quali sono i soggetti che possono accedere alla misura tirocini di inclusione sociale e su quelli delle altre misure; i luoghi fisici e i numeri ai quali è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori dettagli.