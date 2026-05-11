Torre del Greco – “Progetto Faro” dedicato alle infezioni delle alte vie respiratorie: il corso medico in programma giovedì 14 maggio all’hotel Poseidon

Le infezioni delle alte vie respiratorie restano tra le principali cause di accesso agli ambulatori di medicina generale e pediatria, con un impatto rilevante sulla qualità di vita dei pazienti e sull’uso delle risorse sanitarie. Da questa esigenza nasce “Progetto Faro”, il corso di aggiornamento Ecm in programma giovedì 14 maggio – a partire dalle ore 16 – all’hotel Poseidon di via monsignor Michele Sasso.

L’iniziativa, coordinata dai responsabili scientifici Attilio Varricchio e Francesco Paolo Brunese, vedrà come relatore Nunzio Accardo e sarà dedicata all’approfondimento delle strategie di prevenzione, diagnosi e gestione delle infezioni ricorrenti delle alte vie respiratorie, con particolare attenzione all’appropriatezza prescrittiva e al corretto utilizzo degli antibiotici.

Nel corso della giornata saranno affrontati i principali quadri clinici che interessano le alte vie aeree, dalle rinosinusiti acute e croniche alle faringotonsilliti, fino alle otiti medie acute, laringiti e tracheiti. Gli interventi si concentreranno sugli aspetti epidemiologici, sui criteri diagnostici evidence-based e sulle più recenti indicazioni terapeutiche, con uno sguardo rivolto anche alla prevenzione delle recidive.

Ampio spazio sarà riservato al confronto con i partecipanti attraverso momenti di discussione al termine di ogni sessione. La parte finale del workshop sarà dedicata ai “flash clinici”, brevi casi pratici pensati per favorire un’analisi condivisa delle problematiche più frequenti nella pratica quotidiana. Seguirà una discussione interattiva con la platea, finalizzata a tradurre gli aggiornamenti scientifici in indicazioni operative immediatamente applicabili nella gestione dei pazienti.