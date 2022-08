Torre del Greco – Processione della Madonna Assunta: ecco il dispositivo di viabilità

In considerazione della nota del 25.07.2022 con la quale il Parroco della Basilica Pontificia di Santa Croce,​ Rev. Don Giosuè Lombardo, ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza di sospensione temporanea della circolazione veicolare al passaggio della processione in onore della Madonna Assunta – che si svolgerà il 15 Agosto prossimo – il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3034 del 23 Luglio 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

CORSO UMBERTO I – VIA PISCOPIA – VIA ROMA – VIA DIEGO COLAMARINO – PIAZZA S. CROCE – VIA BEATO VINCENZO ROMANO – VIA TEATRO – VIA PISCOPIA – VIA FALANGA – VIA BEATO VINCENZO ROMANO – VIA COSTANTINOPOLI – LARGO COSTANTRINOPOLI – VIA COMIZI – PIAZZA SANTA CROCE per conclusione evento: sospensione temporanea della circolazione veicolare al passaggio della processione che inizierà presumibilmente alle ore 19.30 del giorno 15 Agosto 2022;

VIA TEATRO E VIA FALANGA: Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del giorno 15 Agosto 2022.