Torre del Greco – Prima vittima da COVID19, Palomba: “Non avrei mai voluto dare una tale notizia”

Il Centro Operativo Comunale, riunito in seduta permanente nella sala Giunta di Palazzo Baronale ha da poco ricevuto la notizia di decesso di uno dei 16 cittadini risultati positivi al contagio da COVID- 19 e ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli.

Si tratta di V. I. di settantadue anni.

Non avrei mai voluto dare una tale notizia, dichiara il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba. Le nostre unità di assistenza sociale si sono, immediatamente, messe in contatto con la famiglia e siamo in costante aggiornamento. Il mio personale cordoglio ai parenti tutti ai quali mi unisco in deferente commozione”.