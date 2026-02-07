Torre del Greco – Presidenza del Consiglio Comunale. Frulio: “Basta ricostruzioni fantasiose, la mia disponibilità è un atto di responsabilità, non un caso politico”

Si riporta di seguito il comunicato stampa relativo alle recenti ricostruzioni apparse su alcuni organi di informazione in merito all’assetto della Presidenza del Consiglio Comunale di Torre del Greco.

In merito ad alcune recenti ricostruzioni giornalistiche apparse sulla stampa locale relative a presunti “siluramenti” o a una messa in discussione della carica di Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano Frulio interviene per ristabilire la realtà.

“Mi trovo costretto a commentare ricostruzioni che nulla hanno a che vedere con la cronaca e molto con la libera fantasia di chi scrive,” dichiara il Presidente Frulio. “Parlare di ‘poltrone a rischio’ è un mero esercizio di stile finalizzato a creare scalpore, ma offende la verità dei fatti e il costante lavoro istituzionale che portiamo avanti ogni giorno.”

La situazione, come chiarito dal Presidente, è frutto di una lineare dialettica politica basata sul senso di responsabilità: “Per spirito di servizio verso la coalizione, ho espresso formalmente al Sindaco la mia piena disponibilità a rimettere il mandato, qualora lo avesse ritenuto utile unitamente alla maggioranza consiliare. Al contrario di quanto narrato, il Sindaco e la maggioranza hanno espresso chiaramente la volontà che io continuassi a ricoprire il mio ruolo, confermando una fiducia che smentisce categoricamente ogni ipotesi di scontro.”

A supporto di tale posizione sono giunte anche le dichiarazioni ufficiali del Sindaco Luigi Mennella, il quale ha precisato pubblicamente come non sia mai stata sua intenzione mettere in discussione il ruolo del Presidente del Consiglio, ringraziandolo anzi per l’imparzialità e il lavoro svolto finora.

“È evidente,” continua Frulio, “che certa informazione non sia sempre al servizio dei cittadini, ma risponda talvolta a logiche di simpatie e antipatie personali. Un giornalismo corretto dovrebbe avere l’onestà intellettuale di guardare i fatti con occhio imparziale, senza accanirsi sistematicamente contro singoli obiettivi, ignorando magari situazioni ben più evidenti che meriterebbero spazio per coerenza.”

In conclusione, il Presidente ribadisce la natura del suo incarico: “Sia chiaro una volta per tutte: la Presidenza del Consiglio non è una questione di poltrone, ma di equilibrio e rispetto delle istituzioni. Questa è la realtà dei fatti contro ogni forma di giornalismo di parte.”