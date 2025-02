Torre del Greco- Presentazione del corso di arbitri a cura del Forum dei Giovani

Martedì 18 febbraio la conferenza “Arbitro: un nuovo punto di vista sul calcio e sul mondo del lavoro” a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’incontro, che ha l’obiettivo della dimensione sportiva e professionale della figura dell’arbitro, si è tenuta presso la sede di Via Calastro dell’Istituto Superiore “Francesco Degni”.

“Un evento importante per stimolare la partecipazione dei giovani, soprattutto per analizzare la figura dell’arbitro sia dal punto di vista sportivo che di quello professionale. – le parole di Alfredo Izzo, presidente del Forum – Il percorso per diventare arbitro, è un’occasione che permette poi di accrescere tante competenze trasversali: la gestione dello stress, la capacità di giudizio, la leadership. L’arbitro è una persona che è portata a prendere delle decisioni e cercare di far rispettare il più possibile le regole soprattutto in campo. Oggi siamo all’Istituto Degni che ringraziamo per l’ospitalità e l’augurio è quello di cercare di entrare in quanti più Istituti possibili. Ringraziamo inoltre la sezione Aia di Torre del Greco che organizza incontri già in altri Istituti e speriamo di entrare in collaborazione nuovamente per stimolare quanti più giovani cittadini possibile.”

Hanno partecipato ai lavori la preside Benedetta Rostan, l’assessore alle politiche giovanili Anna Fiore, la consigliera con delega allo sport Valentina Ascione, il presidente della sezione Aia Antonio D’Antonio e Liberato Esposito, dirigente benemerito AIA e fiduciario Coni.

Negli ultimi anni, il Forum dei Giovani della Città di Torre del Greco ha organizzato eventi, mostre, cineforum, dibattiti, laboratori e tante altre attività, favorendo la creazione di momenti di crescita individuale e collettiva.