Torre del Greco – Presentato il romanzo “Il silenzio delle donne” di Eugenio Alaio

“Il silenzio delle donne” racconta le difficoltà quotidiane di quattro uomini, ma parla soprattutto delle donne che, scegliendolo ogni giorno, lottano al loro fianco.

Mercoledì 3 giugno nei locali de ‘La Stecca’ è stato presentato il primo romanzo di Eugenio Alaio. Nato a Napoli, l’autore ha dedicato gran parte della sua vita ai viaggi, alla scoperta di luoghi lontani e culture differenti. La passione per l’arte si manifesta già da ragazzo, scrivendo brevi racconti. Si dedica poi alla pittura e successivamente alla musica. Sposato da ventotto anni, da trenta lavora in banca. Da poco scrive articoli di finanza per varie riviste.

Protagonisti del romanzo quattro coppie di varie regioni italiane – Carla della Basilicata e Michele campano, Leonilde e Gianfranco toscani, Arianna e Paolo lombardi, Delia e Francesco campani – che hanno in comune la passione dei viaggi alla scoperta del mondo e delle sue meraviglie. I quattro uomini hanno diversi problemi: chi di droga, chi di alcolismo, chi affetto da sclerosi multipla e chi preda del gioco d’azzardo.

“Le storie dei protagonisti del romanzo – le parole dell’autore – mi sono servite per mostrare le dipendenze, il legame che c’è tra l’essere umano che vive la dipendenza con il resto del mondo. La differenza fra le quattro storie è che tre di queste sono caratterizzate dal fatto che chi ha intrapreso quella strada, ha scelto di farlo. C’è però la storia, che comunque è di dipendenza, dove chi percorre quella strada non lo ha scelto ed è Gianfranco ammalato di sclerosi. E le quattro donne con un atto d’amore hanno sostenuto questi uomini. E’ soprattutto una storia di donne che tende a far venir fuori il sacrificio, l’impegno, la dedizione, l’amore dei personaggi femminili”.

Ha moderato l’incontro il giornalista Mario Esposito.

Parte dei diritti d’autore saranno donati alla Alts, Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno.