Torre del Greco- Presentato il progetto “InclusiOn: accendiamo il futuro”

Azioni per famiglie, orientamento, formazione e inclusione lavorativa per soggetti in difficoltà

Un punto di riferimento territoriale per famiglie, persone e comunità verso l’inclusione sociale. Viene definito così “InclusiOn: accendiamo il futuro”, il progetto finanziato dal programma regionale Campania Welfare (nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021-2027) che per tre anni interesserà la città di Torre del Greco.

Questa mattina, giovedì 5 febbraio, si è svolta una conferenza aperta al pubblico nell’aula consiliare di palazzo Baronale alla presenza, tra gli altri, di rappresentanti delle scuole, delle parrocchie e delle associazioni cittadine. A partecipare alla presentazione c’erano il sindaco Luigi Mennella, l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, la responsabile del procedimento Martina Improta, i rappresentanti dei quattro partner che porteranno avanti il progetto nei tre anni di programmazione: Cinzia Capparone per “La via lattea”, Vincenzo Marrazzo per la cooperativa sociale Le ali, Stefania Scognamiglio per il Gruppo Lombardo, Giuseppe Di Marzo per Amaltealab. Con loro anche un nutrito gruppo di dipendenti dell’ufficio politiche sociali dell’ente guidato dal dirigente Gaetano Camarda.

Come è stato spiegato nel corso della presentazione, è prevista “la realizzazione di uno spazio di prossimità dedicato all’ascolto, all’accompagnamento e alla presa in carico di cittadini in situazione di svantaggio sociale, economico e relazionale”.

Il progetto è rivolto a famiglie, persone singole, giovani e adulti che vivono momenti di difficoltà o vulnerabilità sociale, economica o lavorativa e che risiedono o siano stabilmente presenti a Torre del Greco. L’accesso ai servizi avverrà attraverso appositi avvisi pubblici.

Tre in particolare le azioni previste: quella legata al sostegno alle famiglie (affidata a La via lattea e a Le ali), che prevede servizi sociali innovativi rivolti a nuclei familiari multiproblematici, con particolare attenzione alla genitorialità, al benessere dei minori e al supporto di anziani e persone con disabilità; c’è poi la parte che riguarda orientamento e formazione (curata dal Gruppo Lombardo), che si occuperà di percorsi di presa in carico multiprofessionale finalizzati al rafforzamento delle competenze personali e professionali attraverso servizi di orientamento, accompagnamento e attività formative per favorire l’inclusione sociale e lavorativa; infine l’azione sull’inclusione lavorativa (della quale si occuperà Amaltealab), con l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a persone vulnerabili e a persone con disabilità, finalizzati a sostenere l’autonomia, l’inserimento nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale.