Torre del Greco – Presentato il nuovo piano di Protezione Civile comunale

L’evento si è tenuto nella sala convegni del museo virtuale del corallo, all’interno del complesso della Santissima Trinità di largo dell’Annunciazione. Ad illustrare la struttura del piano, con gli scenari di rischio e la pianificazione delle attività di prevenzione e gestione degli interventi sono stati l’assessore al ramo Antonio Ramondo, i geologi Francesco Cuccurullo e Osvaldo Nelson e la dirigente del settore protezione civile, Maria Gabriella Camera. Presenti anche la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia e il sindaco Luigi Mennella.

“Siamo più che mai in un momento ancora difficile; oltre all’aggiunta di terremoti come quello ultimo di Avellino – le parole del sindaco – ancor di più del fenomeno del bradisismo e per la nostra convivenza con il Vesuvio. A giorni procederemo all’acquisizione dell’area della pinetina a ridosso dell’autostrada e che diventerà uno dei punti di riferimento per la protezione civile”.

L’intervento poi dell’assessore Ramondo che nel ricordare che ‘Il precedente piano risale a cinque anni fa, ci siamo preoccupati tenendo conto soprattutto di quello che sta succedendo intorno a noi, non fosse altro per l’attenzione rivolta verso l’area flegrea.

“Abbiamo preso da subito questa iniziativa non attendendo oltre. C’è stata una rivisitazione puntuale del precedente piano soprattutto individuando e rimuovendo quelle aree che non erano praticabili né accessibili in un discorso di evacuazione, ma concentrandoci su quelle aree dove c’è la massima affluenza e dove c’era la possibilità di arrivarci in modo agevole. Sono state quindi individuate tre grosse aree di ammassamento e dove le persone possono arrivarci. Le tre aree individuate insistono sulle aree della direttrice autostradale e quindi la prima in prossimità della rotonda dell’autostrada di Torre centro, un’altra presso la pinetina sempre a ridosso dell’autostrada (che fu il primo autogrill della Napoli-Salerno) e l’ultima nei pressi del Tribunale di Torre Annunziata”.

Sono poi seguiti gli interventi dei due geologi che hanno illustrato i criteri con cui si svolgeranno nel dettaglio i piani previsti.