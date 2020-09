Torre del Greco – Presentato il giro ciclistico femminile che farà tappa in città

Conferenza stampa – mercoledì 2 settembre a Palazzo di Città – per la presentazione del giro di ciclismo femminile che vedrà protagonista Torre del Greco. La tappa del Giro Ciclistico Femminile 2020 – Giro Rosa Iccrea – sarà infatti disputata a Torre del Greco il prossimo 16 settembre. Nove tappe per un totale di 975,8 chilometri, con partenza segnata da una cronosquadre a Grosseto e gran finale a Motta Montecorvino dopo aver toccato Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Quella di Torre-Nola sarà la sesta tappa e vedrà impegnate le migliori atlete di ogni parte del mondo, in preparazione anche dei giochi olimpici di Tokyo 2021, su una distanza di 97,5 chilometri. La tappa torrese partirà dalla via Nazionale, con ritrovo al parcheggio La Salle e pedalata dimostrativa sul lungomare.

Presente alla conferenza di presentazione il grande campione del passato Claudio Chiappucci, protagonista di tante epiche sfide al Giro d’Italia e al Tour de France. Con lui il sindaco Giovanni Palomba, il patron del Giro Rosa Giuseppe Rivolta, il presidente del comitato campano della Federazione Ciclismo, Giuseppe Cutolo e il presidente del comitato organizzatore della tappa, Francesco Vitiello.

“Lo sport – le parole del primo cittadino – rappresenta, da sempre, una delle più alte espressioni di educazione e di formazione umana per lo sviluppo e la riqualificazione sociale di qualsiasi comunità. Siamo orgogliosi di ospitare, a Torre del Greco, un evento così importante che contribuirà certamente al rilancio del territorio, segnando l’opportunità per metterne in luce le straordinarie e suggestive peculiarità paesaggistiche.”

Testimonial dell’evento Claudio Chiappucci – El Diablo – che così commenta: “Questa sarà una di quelle tappe che porterà verso la fine di questo giro e quindi ci sarà una situazione di classifica abbastanza delineata, ma soprattutto si vedrà il carattere che hanno queste donne, come sanno andare forte. Oggi anche le donne sono abbastanza unite, non c’è chi scappa dall’inizio e chi vuole fare chilometri in fuga. Anche per loro le velocità si sono molto elevate. La tecnologia ha molto appiattito il distanziamento dalla prima all’ultima. Le corse delle donne hanno un chilometraggio abbastanza elevate. C’è addirittura una tappa di quasi 180 chilometri.”

“Per me venire in Campania – afferma Giuseppe Rivolta, patron dell’evento – con il Giro in Rosa è diventata ormai una tradizione. Uno dei territori più bello d’Italia. Sicuramente chi esce dalle due tappe campane con la maglia rosa, probabilmente la porterà fino alla fine del giro in Puglia. Una volta si diceva che il giro ciclistico femminile è la corsa a tappe per le ragazze più importanti al mondo. Oggi dobbiamo dire che il giro rosa è la corsa femminile a tappe più importante al mondo, unica, perché tutte le altre gare a tappe non verranno disputate. Quindi grande la soddisfazione di noi organizzatori.”

Il Giro in Rosa sarà seguito da tantissime televisioni straniere tra cui Australia, Stati Uniti, America Latina, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia, Olanda, oltre che quelle in Italia con Eurosport e i tg regionali.