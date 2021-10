Torre del Greco – Presentato al teatro Buonconsiglio il nuovo spettacolo dell’Associazione ‘Nuovo Copione’

Al Teatro Buonconsiglio di Torre del Greco, sabato 16 e domenica 17 ottobre, è stato presentato il nuovo spettacolo dell’Associazione ‘Nuovo Copione’, dal titolo ‘La Promessa’. Uno spettacolo in due tempi, da un soggetto di Pino Intoccia; sceneggiatura e regia di Pino Brancaccio. Con Maria Pacilio, Antonio Ambrosino, Gianni Ilardi, Luigi De Luca e Pino Brancaccio.

La storia, quella ufficiale, quella che racconta di battaglie, di vincitori buoni e di cattivi vinti, non narra mai delle piccole storie, del vissuto che appartiene all’uomo comune, ma come recita il protagonista dello spettacolo: “ognuno ha una sua storia, sono storie diverse, ma tutte egualmente senza speranza”.

L’episodio storico a cui si fa esplicito riferimento nello spettacolo è datato 25 aprile 1943, quando un’incursione aerea degli anglo-americani ebbe come obbiettivo Torre del Greco. Sotto le bombe caddero palazzi e morirono donne, bambini e anziani.

“Portare in teatro questa storia – il commento di Pino Brancaccio – che si intreccia con quanto accadde contemporaneamente nello stesso anno in terra libica, non è stato facile perché quello che succede in quei giorni si ripercuoterà nella vita futura del protagonista. E allora per narrare questa storia siamo partiti dalla fine. Erano gli anni 90, l’Iraq aveva mire espansionistiche sul Kuwait, e il nostro protagonista, ormai anziano, fa ancora una volta una promessa. Ma una promessa non mantenuta è una ferita sempre aperta e non serve un dottore per sanarla, occorre il perdono.”

“Quel dolore trattenuto per anni nel suo cuore – conclude Brancaccio – dovrà essere liberato e quel dottore bislacco e approssimativo l’aiuterà a conquistare il perdono per quello che sembrò un vigliacco abbandono. La scenografia, seppur scarna ed essenziale, ricorda allo spettatore i grovigli mentali in cui il personaggio, negli anni, ha fermentato, in solitudine, nel fondo del mare della memoria, il suo rammarico e il suo dispiacere.”