Torre del Greco – Presentati gli eventi per il 160° anniversario del primo carro dell’Immacolata

Conferenza stampa stamani presso la Pontificia Basilica di Santa Croce. Sono intervenuti il Sindaco Giovanni Palomba, il Parroco don Giosuè Lombardo, l’assessore agli eventi Enrico Pensati e il dirigente al settore Cultura ed Eventi Gennaro Russo.

Basilica e Amministrazione Comunale quest’anno si impegnano in maniera particolare per gli eventi celebrativi in ricordo dei 160 anni del primo carro dell’Immacolata, nel lontano 1862.

“L’8 dicembre 1961 – le parole di don Giosuè Lombardo – la prodigiosa immagine dell’Immacolata viene portata in processione per scongiurare la minaccia dell’eruzione del Vesuvio. Per intercessione dell’Immacolata l’eruzione si arrestò e i torresi nel loro fervore fecero il voto che avrebbero sempre solennizzato con una particolare processione gli eventi di quell’8 dicembre.”

Anche quest’anno è già iniziata la costruzione del carro, sostenuta dall’Amministrazione Comunale, su progetto del professore Raffaele Di Maio e affidata alla realizzazione di Riccardo Lamberti. Saranno poi realizzati due ‘tappeti’: uno nella chiesa di San Filippo intitolato ‘Preghiera’ e realizzato dal professore Raffaele Panariello e un altro nella chiesa del Rosario, dal titolo ‘Il Volto’, realizzato dal giovane Caso. Saranno visitabili già dalla festa di San Vincenzo. Previsti anche concerti bandistici in basilica a cura del professore Di Lecce, oltre a illuminare in piazza Santa Croce.