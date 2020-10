Torre del Greco – Presentati al Circolo Nautico gli ultimi due libri di Pina Radicella

Nella serata di mercoledì 30 settembre, nei locali del Circolo Nautico di Torre del Greco, si è tenuta la presentazione di due libri della concittadina Pina Radicella, musicista e scrittrice.

“Presento stasera le mie due ultime esperienze letterarie – le parole dell’autrice – “Il peso dell’esperienza” e “Pillole di coraggio da casa Piuccio”. E’ un momento di rinascita perché io vengo da un’esperienza di ex anoressica e di ex bulimica. Vuole essere un messaggio per tutti coloro che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Accanto a me ci saranno la nutrizionista Patrizia Zuliani e lo psicologo Romeo Simonetti. Frutto di un lungo percorso di sofferenza, avendo sofferto di tutti i disturbi del comportamento alimentare, che ho cercato di sintetizzare in questi due volumi. Ritengo che la sofferenza venga capitalizzata e messa a disposizione del prossimo e di chi ne ha veramente bisogno.”

La nutrizionista Patrizia Zuliani si è soffermata sulla necessità di affrontare il problema dell’anoressia “tenendo presente che il disturbo del comportamento alimentare è un disturbo doloroso, qualcosa che mette in contatto una persona con un grande dolore interno e quindi un discorso che va affrontato in collaborazione con figure professionali che possono dar loro una risposta congrua. Ho seguito Pina nella sua fase bulimica e quindi abbiamo fatto questo percorso insieme e debbo dire con buoni risultati.”

Ha allietato la serata il cantante Franco Tucci.