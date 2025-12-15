Torre del Greco – Presentata la settima edizione del memorial ponte Morandi

Una doppia sfida tra squadre under 17 per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi, in particolare i quattro amici di Torre del Greco (Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione) che persero la vita nella tragedia consumatasi il 14 agosto 2018. Ma per la città anche l’occasione per chiedere “scusa” a Gennaro Esposito, l’ex portiere della Turris e oggi presidente della Campania Puteolana (squadra che milita in Prima Categoria) aggredito al Liguori durante una partita di campionato.

Messaggi che coinvolgono lo sport e in particolare il calcio, lanciati oggi, lunedì 15 dicembre, durante la conferenza di presentazione della manifestazione calcistica in programma martedì 16 e mercoledì 17 dicembre allo stadio Liguori. Si parte con un triangolare riservato a compagini femminili under 17, prima volta in assoluto per il memorial: le prime a scendere in campo saranno Napoli Women e Abatese alle 9, a seguire scenderà in campo la Salernitana, che alle 10 affronterà la perdente della prima sfida e alle 11 la vincente del match d’esordio.

Mercoledì sarà la volta degli uomini: la gara Napoli-Salernitana alle 9 aprirà la competizione under 17, poi la Campania Puteolana (la società del presidente Gennaro Esposito) giocherà alle 10 e alle 11 rispettivamente con la perdente e la vincente della gara inaugurale. Ad aprire i lavori della conferenza, è stato il sindaco Luigi Mennella: “Siamo felici di ospitare anche quest’anno una manifestazione che, accanto ai messaggi sportivi, ci permette di ricordare le vittime del ponte Morandi e ci fa riabbracciare Gennaro Esposito, col quale già ci eravamo sentiti subito dopo gli spiacevoli episodi dello scorso primo novembre”. Insieme ai saluti del primo cittadino, quelli del presidente del consiglio comunale, Gaetano Frulio; dalla consigliera comunale delegata allo sport, Valentina Ascione; di Rosa Esposito, sorella di Gerardo, una delle vittime del ponte Morandi (presenti anche il padre Franco Esposito e la sorella di Antonio Stanzione, Erminia); della consigliera regionale Loredana Raia; per gli organizzatori dell’associazione Monsignor Michele Sasso, Giuseppe Sasso, Monica Padulano ed Alessandro Coppola. Diverse le domande degli alunni presenti tra il pubblico, rivolte in particolare proprio a Gennaro Esposito, che così ha potuto raccontare i suoi trascorsi calcistici (in particolare quelli come portiere della Turris negli anni ‘90 e 2000) e descrivere l’episodio che l’ha visto sfortunato protagonista lo scorso novembre al Liguori.

Al termine foto di rito e un cornetto di corallo in omaggio a Gennaro Esposito.