Torre del Greco – Prende il via il progetto ‘Futuro in TrasFormazione’ promosso dal Forum dei Giovani

Prende il via il progetto “Futuro in TrasFormazione” promosso dal Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’iniziativa prevede l’organizzazione di una serie di cicli formativi rivolti ai cittadini torresi condotti da esperti in vari ambiti tematici. Nel pomeriggio di venerdì 29 marzo, alle ore 16:30, presso l’aula consiliare di Palazzo Baronale, si terrà l’evento dal titolo “Acqua: il ruolo dell’acqua come risorsa essenziale e le sfide legate alla sua gestione”, il primo appuntamento dei cicli formativi ideati dal Forum nell’ambito del progetto “Futuro in TrasFormazione”. L’evento, realizzato in collaborazione con il Forum Regionale dei Giovani, la Consulta Ambientale, l’Associazione Eco Culturale e l’Associazione Fondali Campania, rappresenta un’importante occasione di confronto su uno dei temi più attuali e rilevanti del nostro tempo: la gestione sostenibile delle risorse idriche. Durante l’evento verranno analizzati gli aspetti ambientali e sanitari legati alla tutela dell’acqua, con il contributo di esperti del settore. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, e degli assessori Laura Vitiello (Transizione Ecologica) e Antonio Ramondo (Ambiente), il programma prevede la proiezione del cortometraggio “Mami Wata”, prodotto e diretto dalla regista Paola Beatrice Ortolani, vincitrice di numerosi premi per il suo impegno nella divulgazione delle tematiche ambientali. Seguiranno poi gli interventi di alcuni esperti, tra cui Paolo Fierro, medico specializzato nei danni alla salute pubblica, Silvana Pagliuca, ricercatrice del CNR e Michele Intoccia, presidente dell’Associazione Eco Culturale e membro della Consulta Ambientale. A moderare l’evento sarà il vicepresidente del Forum dei Giovani Cristiano Borriello: «Parlare di acqua significa parlare di futuro. Questo evento nasce per stimolare una riflessione concreta sulla gestione di una risorsa preziosa, spesso sottovalutata, con il contributo di esperti e anche attraverso il linguaggio del cinema». L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dal Forum dei Giovani, volto a coinvolgere la cittadinanza, e in particolare le nuove generazioni, su temi cruciali per il futuro della nostra comunità. «Il progetto Futuro in TrasFormazione rappresenta un’occasione fondamentale per coinvolgere la cittadinanza in una riflessione profonda su temi di rilevanza globale come, nel caso di questo primo appuntamento, la gestione sostenibile delle risorse idriche» – aggiungono il presidente Alfredo Izzo e il segretario Ciro Cutolo.