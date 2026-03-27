Torre del Greco – Prende forma la Dmo “Miglio d’oro-Costa del Vesuvio”

Approvati tutti i documenti necessari alla presentazione della candidatura: prende sempre più forma la Dmo “Miglio d’oro-Costa del Vesuvio”. È quanto emerso dalla riunione svoltasi ieri, giovedì 26 marzo, presso la sala giunta del Comune di Torre del Greco (ente capofila del comitato promotore), che ha visto la partecipazione di tutti i rappresentanti degli enti coinvolti (ci sono anche i Comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano).

Un incontro che è servito anche ad ufficializzare la nomina del consiglio di gestione ma soprattutto per discutere e approvare i documenti definitivi necessari a procedere all’iter per la presentazione della domanda: sono stati così licenziati l’atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore Dmo Miglio d’oro-Costa del Vesuvio; proposta di atto regolativo della Dmo; proposta di patto di destinazione; atto di impegno alla realizzazione della Dmo; scheda di candidatura. “I documenti approvati – spiegano gli enti interessati – costituiscono il dossier di candidatura da presentare tramite il relativo portale regionale”.

Se da un lato il comitato promotore procede dunque con gli aspetti legati alla proposta di candidatura, dall’altro si è chiusa con un risultato più che lusinghiero e con un boom di riscontri la fase di adesione dei soggetti interessati a partecipare alla nascita e allo sviluppo della Dmo Miglio d’oro-Costa del Vesuvio. Alla scadenza, fissata lo scorso 23 marzo, hanno infatti presentato richiesta di partecipazione 112 realtà produttive e turistiche presenti nell’area di riferimento. Tra loro, ci sono tra le altre attività ricettive che presentano nel complesso 1.609 posti letto.

Queste le realtà che hanno aderito (indicate in ordine di presentazione dell’istanza): Flag Litorale Miglio d’oro, Federalberghi Costa del Vesuvio, Media City, Takeoff, Mavv, Ascom Confcommercio Torre del Greco, Araba Fenice, Fondazione ente ville vesuviane, Assoutenti Campania, Pro Loco Portici, Ferretti, Radici, Sirenaresina, House Letizia, Tra il Vesuvio e il mare, Variabile K, Gruppo Archeologico Vesuviano, Chiamamipernome, Shiawase, Clap, centro studi “Giorgio La Pira”, Valle dell’orso, Terra Nobile, associazione imprenditori ristoratori albergatori vesuviani, Discover South Di Luca Coppola & C., consorzio Costa del Vesuvio & convention bureau, Tells Italy, Banca di Credito Popolare, laboratorio ricerche Studi Vesuviani, Pro Loco San Giorgio a Cremano, Artemisia, Tufo Giallo Rooms, Pro Loco Torre del Greco, Libellule di legno, Ferdinando e Don Ippolito, Forleo, osservatorio cinematograffico vesuviano, Daddy House, Ghenearte, Partenope’s House, Giacas, Italia Impresa, Vi.Ma., Terra Nercole, Campania circolare, Assoutenti Campania, Artesa Italia, Coral Torre, associazione Vesuvio, Napoli Food, Il vicoletto, Terrazza due golfi, Gualtieri, Della Gatta & Sessa Real Estate, Culturadice, Solemar, Dimora Gioia, Tipicamente Napoletano, Auser San Giorgio a Cremano, Rdr, Informatica Service, Incantour, Gusto Vesuviano, Villa Carafa, Villa Rosa, cooperativa sociale Itaca, Vesuvius Lovely Inn, Wesuvio, Agenzia 360, cooperativa Mercato di Resina, Marietta srl Tenuta Villa Guerra, Coraltour Viaggi, Beducci Travel Bus, Bus Theater, Assocoral, consorzio Corallo e cammeo torrese, Seme di pace, Magma società cooperativa, Slow Food Vesuvio, Citypress, Nunù, C.Pier, Pro Loco Hervlanevm, Palermo Francesco, Amici del presepe San Giorgio a Cremano, Terranegra, Eco Hostel Floreale, Chiamami per nome, Social&Art, Dimensione Azzurra, Giampilieri Start, Assohost Ercolano, La Bazzarra, Overland Discovery, Abbac, Octava Aps, Cultura Italia, Villa Viuli, hotel Sakura, albergo Santa Teresa, Villa Vesuviana, hotel Holidays, Villa Signorini, hotel Hercolaneum, Dimora Le Fumarole, 700vesuviano, resort Tre Fontane, hosel Portici, hotel Marad.