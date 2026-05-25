Torre del Greco – Premio Monsignor Francesco Sannino, il tema della pace al centro della nona edizione in programma il 27 maggio

La pace e la fratellanza tra i popoli sono i temi al centro della nona edizione del premio “Monsignor Francesco Sannino”, l’annuale iniziativa promossa dall’associazione culturale che porta il nome del compianto prelato e dalla sezione di Torre del Greco dei Lions Club, entrambe presieduta dalla professoressa Giovanna Romano.

La manifestazione, che gode tra gli altri del patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, è in programma mercoledì 27 maggio dalle ore 17.30 nei saloni del Circolo Nautico (via Spiaggia del Fronte 40, nella zona del molo di levante del porto) e ancora una volta metterà a confronto voci autorevoli della chiesa, delle istituzioni e della cultura. Il titolo scelto per l’occasione è “Beati gli operatori di pace”, dalla settima beatitudine sulla quale Papa Francesco ebbe a dire, nel corso di una sentita udienza generale del 15 aprile 2020 (in pieno periodo pandemico): “L’amore per sua natura è creativo e cerca la riconciliazione a qualunque costo. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l’arte della pace e la esercitano. Sanno che non c’è riconciliazione senza dono della propria vita, che la pace va cercata sempre e comunque”.

Ad introdurre i lavori sarà proprio Giovanna Romano (nipote di monsignor Francesco Sannino), alla quale seguiranno i saluti del sindaco Luigi Mennella; del presidente del Circolo Nautico, Gianluigi Ascione; del dirigente scolastico dell’istituto “Cristoforo Colombo”, Pasquale Mirone; della presidente della terza circoscrizione del distretto Lions 108 Ya, Giulia Montella; della presidente Zona 8 del distretto Lions 108 Ya, Carmela Carbone.

Si entrerà poi nel vivo con gli interventi dei relatori, moderati da Salvatore Perillo: saranno chiamati a dare il loro contributo sull’importante tematica scelta per la nona edizione del premio il direttore del settimanale della Diocesi di Napoli “Nuova Stagione” e portavoce del cardinale Domenico Battaglia, monsignor Doriano Vincenzo De Luca; la dirigente scolastica del IV Circolo Cesaro di Torre Annunziata, Maria Pisciuneri; il comandante superiore di lungo corso, Raffaele Minotauro; Salvatore Polese, già sindaco di Torre del Greco.

Come consuetudine, nel corso della serata saranno, inoltre, consegnate due borse di studio ad altrettanti meritevoli studenti dell’istituto nautico Colombo, scuola dove per diversi anni monsignor Sannino ha insegnato religione.

Monsignor Francesco Sannino fu ordinato sacerdote il 19 marzo 1951: la sua costante attenzione verso i problemi dei marittimi lo portarono ad interessarsi in prima persona dell’apostolato del mare, divenendo componente della consulta nazionale. Nel 1979 accettò l’invito del cardinale Corrado Ursi, che gli chiese di partecipare al rilancio del settimanale diocesano “Nuova Stagione”, del quale divenne poi direttore responsabile nel 1987. La condizione giovanile, i problemi degli immigrati, l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e le questioni di politica internazionale risultarono tra i temi preferiti per le riflessioni.