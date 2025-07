Torre del Greco – Premio Monsignor Francesco Sannino: Giubileo e Porta Santa al centro dell’ottava edizione

L’importanza del Giubileo e in particolare della Porta Santa è al centro dell’ottava edizione del premio “Monsignor Francesco Sannino”, la kermesse organizzata dall’omonima associazione culturale e dai Lions Club Torre del Greco, entrambe presiedute da Giovanna Romano.

La manifestazione è in programma mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 18.30, presso il Circolo Nautico Torre del Greco (in via Spiaggia del Fronte, 40). Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Luigi Mennella, del presidente del Circolo Nautico Gianluigi Ascione e del dirigente scolastico dell’istituto “Cristoforo Colombo” Pasquale Mirone. A seguire, previsti gli interventi di Maria Pisciuneri, dirigente scolastica del quarto circolo Cesaro di Torre Annunziata; di monsignor Gaetano Di Palma, docente di Scienze bibliche della pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale sezione Tommaso D’Aquino; di Giuseppe Falanga, docente di Liturgia presso la pontificia università della Santa Croce di Roma. Modererà il giornalista Salvatore Perillo.

La serata è dedicata, come detto, ad un tema attualissimo: la Porta Santa. Durante il Giubileo la Porta Santa assume infatti un’importanza molto profonda per i fedeli cattolici, rappresentando un passaggio dalla condizione di peccato alla grazia divina, simbolo di un nuovo inizio, un rinnovamento spirituale e un’occasione di riconciliazione con Dio.

Durante l’ottava edizione del premio “Monsignor Francesco Sannino” si parlerà anche di scuola: “Un vero baluardo di speranza per la crescita delle nuove generazioni – afferma l’organizzatrice, Giovanna Romano – che deve essere capace sin dalla tenera età di coltivare il seme della pace tra i ragazzi. Un aspetto fondamentale, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui le guerre stanno mietendo morti e distruzione in varie parti del mondo”.

In memoria di monsignor Sannino, che è stato docente di religione all’istituto Nautico, come ogni anno saranno premiati due studenti del Colombo che si sono particolarmente distinti non solo per il rendimento scolastico, ma anche per azioni di altruismo e generosità.