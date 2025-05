Torre del Greco – “Premio Fratelli De Filippo”, ospiti illustri. Antonio Onorato: ‘La pace diventi un modus vivendi’

Il 24 maggio la presentazione del Premio alla scuola I.C. «Francesco D’Assisi» a Torre del Greco, con Ernesto Mahieux, la giornalista e scrittrice Stella Cervasio, il musicista Antonio Onorato e i cantanti Arianna Bottigliero e Leo Iezza.

Parole e pensieri che inneggiano alla Pace. Ieri a Torre del Greco si è tenuto “Pace, amore e poesia”, l’evento preludio del “Premio Internazionale di Poesia Fratelli De Filippo”, presieduto da Salvatore De Chiara, che si terrà a fine 2025. Nel corso della manifestazione è stato presentato il bando di concorso dell’VIII edizione del Premio, «una manifestazione che da anni porta lustro alla città di Torre del Greco – le parole di De Chiara- grazie all’impegno ed alla dedizione di un gruppo di persone unite dall’amore per la Poesia». L’evento è stato presentato dalle docenti Teresa Civitella, Leonarda Di Meo e e dallo psicologo Romeo Simonetti, con la partecipazione delle dirigenti scolastiche Maria Aurilia, presidente di giuria, e Rosanna Ammirati, padrona di casa. La manifestazione ha avuto il patrocinio della “Fondazione Eduardo De Filippo”, del Comune di Torre del Greco e della Banca di Credito Popolare. La presentazione è stata introdotta Luigi Mennella e ha visto la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo come l’attore Ernesto Mahieux, la giornalista, scrittrice ed ex Garante degli animali Stella Cervasio, il musicista Antonio Onorato e i cantanti Arianna Bottigliero e Leo Iezza. All’evento è stato proiettato un video di saluto dell’attrice e scrittrice Miriam Candurro, presidente onoraria della giuria. Il presidente onorario della sezione “lingua napoletana” è Massimo Abbate, figlio dell’indimenticabile Mario.

Nel corso del pomeriggio sono state declamate poesie dedicate alla tematica dell’evento, intervallate da pezzi musicali e riflessioni. «È l’ora del riscatto- ha detto il sindaco Mennella- un cambio di passo per Torre del Greco è possibile». Stella Cervasio, instancabile attivista, ha presentato il suo libro “Viva per miracolo- Storia della cagnolina torturata per divertimento, salvata per amore”, edito da sorsi19. «Siamo tutti animali – ha detto la Cervasio- nel senso etimologico e non negativo che gli è stato attribuito. Siamo tutti esseri viventi. Gli animali sono maltrattati di fronte all’indifferenza della gente. Non deve accadere, noi dobbiamo guidare anche chi lo fa inconsapevolmente. Ci sono leggi oggi che favoriscono i cacciatori, ma essi non hanno rispetto. Dobbiamo tutelare le specie e gli animali ». Prima della kermesse, a proposito di giornalismo, gli alunni delle Radio del Degni e del De Bottis hanno intervistato ospiti e conduttori.

Hanno ricevuto l’attestato di merito e la targa della precedente edizione, poiché erano assenti: Eva Contigiani, attrice teatrale, poetessa ed ex insegnante e Giovanni Cardone, poeta e docente universitario. Giovanni D’Amiano, poeta, ha decantato alcune poesie. Ma ha commosso il pubblico la poesia di Lorenzo Palumbo, giovanissimo poeta delle elementari. «Io ho scelto di vivere a Torre del Greco- ha asserito Ernesto Mahieux- e ci vivo da 50 anni. Non è possibile che la città non abbia un Festival del Cinema, io ho proposto il Cammeo Festival». Protagonisti con poesie molto intense gli studenti dell’Istituto Degni e del Liceo De Bottis. A concludere la serata Antonio Onorato alla chitarra con un saggio del suo repertorio. A “parlare le sue straordinarie dita sulla chitarra” ha chiosato De Chiara, e un inno alla pace. Omaggio durante la serata a Grazia Raia, grande attivista amante degli animali deceduta qualche anno fa. Le ultime parole a Salvatore De Chiara, presidente del Premio e dell’associazione promotrice Bricolage. «Il Premio tende ad arrivare oltreoceano – ha detto- abbiamo, infatti, tradotto il bando in inglese. Grazie a tutti».

Per la VIII edizione del premio Fratelli De Filippo, oltre ad essere premiati i poeti vincitori, il comitato (composto anche dall’avvocato Adele Affinito e la giornalista Francesca Mari), ha deciso come per le precedenti edizioni, che saranno conferiti dei premi ad attrici ed attori, giovani emergenti e dei premi speciali la cui rosa è :

1) NUNZIA SCHIANO;

2) GIANFELICE IMPARATO;

3) PIA LACIOTTI;

4) GINA PERNA;

5) MARIA BOLIGNANO;

6) LORENZO FANTASTICHINI;

7) LUCA SACCOIA;

8) TERESA DEL VECCHIO;

9) ANTONIO GROSSO;

10) GIORGIO PINTO;

GIOVANI ATTORI EMERGENTI :

11) GINA AMARANTE;

12) PACO DE ROSA;

13) DOMENICO PINELLI;

14) MARIO AUTORE;

PREMI SPECIALI :

15) GIOVANNA D’AMODIO – VESUVIUS FESTIVAL FILM;

16) DANIELA DE DONNO – PRESIDENTE Jane Goodall Institute Italia.

Il Comitato ringrazia tutti in particolar modo :

LUISA DE FILIPPO (FIGLIA DI LUCA)

LAURA TIBALDI DE FILIPPO (MOGLIE DI LUIGI)

ANNA CATERINA CARLONI (NIPOTE DI TITINA DE FILIPPO)

MARIA PROCINO (STORICA E CONSULENTE STORICA ARTISTICA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO)

L’evento ha riscosso grande successo e partecipazione, in attesa della futura premiazione del premio di poesia “Fratelli De Filippo”.