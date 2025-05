Torre del Greco – «Premio Fratelli De Filippo»: domani la presentazione dell’VIII edizione

A Torre del Greco con attori e cantanti saranno svelate le novità del prestigioso premio ideato da Salvatore De Chiara

“Pace, amore e poesia”, parole che sanno creare magie di sentimenti. Questo il nucleo centrale dell’appuntamento che si terrà domani alle ore 17 nella Sala Teatro dell’I.C. Don Bosco- D’assisi ” di Torre del Greco. L’evento è stato pensato e curato dall'”Associazione Bricolage”, il cui presidente è Salvatore De Chiara, instancabile e devoto intellettuale, e dal comitato promotore del “Premio Fratelli De Filippo” e prevede la presentazione del bando di Concorso dell’VIII Edizione del Premio Internazionale di Poesia ” Fratelli De Filippo”. «Una manifestazione che da anni porta lustro alla città di Torre del Greco – dice De Chiara- grazie all’impegno ed alla dedizione di un gruppo di persone unito dall’amore per la Poesia, tra i quali la presidente di giuria, professoressa Maria Aurilia, le docenti Teresa Civitella Leonarda Di Meo e il dottor Romeo Simonetti». L’evento è stato patrocinato dalla “Fondazione Eduardo De Filippo” e dal Comune di Torre del Greco. Infatti, sarà introdotto dal Sindaco Luigi Mennella e vedrà la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo come la giornalista e scrittrice Stella Cervasio, il musicista Antonio Onorato e i cantanti Arianna Bottigliero e Leo Iezza. Nel corso del pomeriggio verranno declamate poesie dedicate alla tematica dell’evento, intervallate da pezzi musicali e riflessioni. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico, un’occasione da non perdere per chi ama la Poesia e la Cultura. «Siamo orgogliosi del risultato di questo importante Premio – conclude De Chiara- che nelle precedenti edizioni ha raggiunto molti poeti e attori. Adesso andiamo oltreoceano perché abbiamo tradotto il bando. Per la VIII edizione del premio Fratelli De Filippo, oltre ad essere premiati i poeti vincitori, il comitato ha deciso, come per le precedenti edizioni, di conferire dei premi ad attrici ed attori, giovani emergenti».