Torre del Greco – Precisazioni dell’amministrazione in merito alla vicenda Yachting Club

Il Comune di Torre del Greco ritiene doveroso intervenire fornendo alcune precisazioni in relazione alla vicenda riguardante lo Yachting Club di Torre del Greco, oggetto anche di un’interrogazione parlamentare presentata dal senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli ai Ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio.

In primo luogo, si precisa che l’indagine in corso non riguarda presunte “pressioni dell’amministrazione comunale sui funzionari”, né tantomeno vi sono stati “condizionamenti politici sull’azione amministrativa”. Tali ricostruzioni non trovano riscontro negli atti giudiziari ufficiali e rischiano di generare un’informazione fuorviante nei confronti dell’opinione pubblica.

La vicenda ha portato all’adozione di misure cautelari interdittive dai pubblici uffici nei confronti di due dirigenti comunali. All’esito del riesame, la misura interdittiva è stata revocata per uno dei due dirigenti e si è attualmente in attesa dell’esito del riesame relativo alla posizione dell’altro.

Si precisa che nessuna misura cautelare ha riguardato l’assessore all’Urbanistica – Demanio – Porto, il quale risulta esclusivamente indagato nell’ambito della vicenda e che ha rassegnato comunque le proprie dimissioni dall’incarico in data 4 febbraio scorso.

Si chiarisce altresì che l’Amministrazione comunale non ha mai posto alcun veto nei confronti dell’opposizione consiliare circa la possibilità di discutere pubblicamente della vicenda.

In data11 dicembre 2025, i consiglieri di opposizione hanno formalmente presentato la “Richiesta di consiglio comunale monotematico e istituzione di una commissione consiliare di inchiesta riguardanti le attività svolte all’interno del settore Urbanistica”.

Il Consiglio comunale si è validamente insediato il 15 gennaio.

Nel corso del dibattito, il consigliere comunale Domenico Maida ha presentato una pregiudiziale di legittimità sul punto all’ordine del giorno, ritenendo l’indagine giudiziaria in corso, coperta da segreto istruttorio, incompatibile con la libera discussione in aula e con l’istituzione di una commissione consiliare di inchiesta. Anche il Segretario Generale ha richiamato possibili rischi di sconfinamento in ambiti coperti da segreto istruttorio, oltre che criticità sul trattamento e sulla divulgazione di dati personali sensibili. La pregiudiziale è stata sottoposta al voto e approvata dalla maggioranza consiliare.

Come di consueto, la seduta è stata trasmessa da Tele Torre e in diretta sul canale Facebook dell’Ente. Il verbale e tutti gli atti relativi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.

L’Amministrazione comunale ribadisce la propria piena fiducia nell’operato della magistratura e conferma la massima collaborazione con le autorità competenti, nel rispetto dei ruoli istituzionali e della trasparenza nei confronti della cittadinanza.