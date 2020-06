Torre del Greco – Posteggi per la vendita di prodotti alimentari e attrazioni in Litoranea: ecco il bando

Il Comune di Torre del Greco ha indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di operatori economici, finalizzato all’assegnazione temporanea per il periodo estivo e fino al 30/09/2020 di 6 posteggi su area pubblica per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e uno per l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in via Litoranea.

Ecco avviso completo e modello di domanda:

Avviso pubblico

MODELLO DOMANDA POSTEGGI LITORANEA