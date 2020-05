Torre del Greco – Postazione mobile per ingombranti e Raee nell’ex eco-punto di SS.Trinità

Con Ordinanza n.ro 139 del 26 maggio 2020 il Sindaco dispone – a cura della Buttol Srl – delle installazioni di postazioni mobili per il conferimento di ingombranti e RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell’ex eco-punto di SS.Trinità.

Il cittadino potrà recarsi nei punti di raccolta dalle ore 7,00 alle ore 16,00, dal lunedì al sabato. La consegna dei rifiuti potrà essere effettuate solo nei giorni e orari indicati, direttamente ed esclusivamente al personale del gestore presente sul posto, fino a tre ingombranti/pezzi per ogni conferimento.

Il servizio non si effettua nei giorni festivi.

Le ditte e utenze commerciali, che producono ingombranti e/o RAEE, non possono conferire presso le postazioni mobili.

All’interno delle stesse aree e durante gli orari sarà possibile conferire anche indumenti usati negli appositi cassonetti.

E’ fatto divieto assoluto di lasciare rifiuti di qualsiasi tipologia al suolo, incluso accanto ai cassoni nelle aree adibite, in assenza del personale incaricato.

La Buttol Srl è onerata e obbligata a porre in essere ogni utile e necessario accorgimento tecnico e precauzione per garantire, senza alcuna deroga, la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e la disinfezione.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza è soggetta, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.