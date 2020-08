Torre del Greco – Positivo al Coronavirus 21enne rientrato da Malta

Un nuovo​ caso​ di contagio​ da​ COVID-19​ – in forma asintomatica – è stato rilevato a​ Torre del Greco.

E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco, Giovanni Palomba – in assetto permanente a Palazzo Baronale – che precisa trattarsi dell’ accertata positività, a mezzo tampone, di un giovane ventunenne del territorio cittadino – attualmente in isolamento domiciliare – di rientro da un soggiorno nell’isola di Malta.

La notizia giunge a seguito del quotidiano aggiornamento con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Così, il bilancio della​ centosessantanovesima giornata di attività del​ C.O.C. è il seguente:​

Totale ospedalizzati:​ 0;

Totale in isolamento domiciliare:​ 1;

Totale guariti dal COVID 76;

Totale decessi:​ 20;

Continua, nel frattempo, l’ artività di screening ​ dei tamponi praticati sul territorio comunale, e, ora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Registriamo – commenta il sindaco, Giovanni Palomba – dopo mesi un nuovo caso di positività al Covid-19. In linea con i dati nazionali degli ultimi giorni, purtroppo, ad essere affetto dal virus è un nostro giovane concittadino. È fondamentale, soprattutto in questo momento, recuperare le buone prassi acquisite durante il periodo critico del lockdown. Lo avevamo detto più volte: l’emergenza epidemiologica è ancora in atto. Mascherine e distanziamento sociale sono indispensabili per evitare il proliferare di ulteriori contagi. Non dobbiamo aver timore ma soltanto buon senso. Non molliamo. Uniti ce la faremo”.

Il Centro Operativo Comunale​ resta reperibile al numero:​ 081.​ 8830741.