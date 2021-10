Foto da web non correlata all'articolo

Torre del Greco / Portici – Mancanza di autorizzazioni e gestione illecita di rifiuti, sequestrati due autolavaggi

Nell’ambito delle strategie di intervento delineate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto per lo svolgimento della attività della 5^ Campagna di tutela ambientale, gli uomini della Guardia Costiera di Torre del Greco e Portici, hanno profuso un ulteriore sforzo nella capillare azione di monitoraggio del territorio al fine di verificare la rispondenza dei processi produttivi di varie attività commerciali o industriali alle previsioni del Testo Unico Ambientale, con particolare riguardo ai comportamenti illeciti nella gestione e smaltimento dei rifiuti.

La suddetta attività accertativa, svolta in collaborazione con le Polizie Locali di Portici e di Ercolano e personale tecnico dell’Arpac, al fine di massimizzarne i risultati, ha condotto nel corrente mese al sequestro di due autolavaggi, uno nel Comune di Portici e l’altro nel Comune di Ercolano, per la mancanza di autorizzazioni di natura ambientale, nonché per la gestione illecita di rifiuti.

Nello specifico, sono state sottoposte a sequestro due aree adibite a stazione di autolavaggio, di cui una di circa 1000 mq è stata sequestrata nella giornata di ieri nel Comune di Ercolano ed il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lo smaltimento illecito di un ingente quantitativo accertato di acque reflue inquinanti provenienti dal ciclo di lavorazione e per l’inquinamento del suolo e sottosuolo con i reflui biologici in assenza di depurazione.

Tale attività segue quella condotta alcuni giorni fa nel Comune di Portici dove è stata sequestrata un’altra area di mq. 700 adibita ad autolavaggio, in quanto l’impianto sversava le acque reflue provenienti dal ciclo di lavorazione direttamente in pubblica fognatura senza alcuna autorizzazione amministrativa.

Parallelamente all’attività repressiva è stata effettuata dalla Guardia Costiera di Torre del Greco, presso diverse Scuole locali, anche un’opera di informazione e sensibilizzazione che ha visto il personale militare dipendente impegnato in progetti di educazione al mare sia presso varie Scuole Primarie che attraverso visite accompagnate negli ambiti portuali, nonché promotore di varie iniziative denominate “fondali puliti” presso i Porti di Portici e Torre del Greco.

Le predette attivita’, che si inseriscono nel solco di un già avviato programma di monitoraggio, a salvaguardia del territorio e della salute del nostro mare, sono state rese possibili grazie alla proficua sinergia instaurata da tutti i comandi ed enti coinvolti a vario titolo e saranno implementate in concomitanza con l’inizio della stagione estiva, a tutela della balneabilità delle acque ed a garanzia del turismo balneare.

Torre del Greco, 24.05