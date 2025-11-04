Torre del Greco – Poliziotto morto: il Comune proclama lutto cittadino mercoledì 5 novembre

Il Comune di Torre del Greco ha proclamato il lutto cittadino per domani, mercoledì 5 novembre. La decisione, già annunciata nei giorni scorsi, è stato presa in occasione dei funerali di Aniello Scarpati, l’assistente capo coordinatore della polizia di Stato deceduto mentre era in servizio nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato primo novembre.

A firmare l’ordinanza, su richiesta del sindaco Luigi Mennella, è stato il vicesindaco Michele Polese. Nel documento viene evidenziato come “la cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 5 novembre alle ore 10.30 presso la chiesa evangelica Adi di via Frà Gregorio Carafa a Napoli” e viene inoltre ricordato il “significativo impegno svolto quotidianamente dall’assistente capo coordinatore Scarpati, e più in generale da tutto il corpo di polizia di Stato, per la salvaguardia e la tutela dell’incolumità della cittadinanza”.

In questo modo, si legge ancora nell’ordinanza, “l’amministrazione intende farsi interprete del comune sentimento dell’intera popolazione, profondamente colpita dalla drammatica notizia, manifestando in modo solenne la propria vicinanza al dolore dei familiari e dei colleghi”.

Nella giornata di mercoledì 5 novembre si provvederà all’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e sarà prevista la presenza del gonfalone cittadino alla cerimonia funebre. È stato stabilito anche “di vietare le attività ludiche, ricreative o comunque incompatibili con il carattere luttuoso della giornata”.

Con la propria ordinanza, il vicesindaco Michele Polese invita infine “la cittadinanza, le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici ad osservare un minuto di silenzio alle ore 10.30 di mercoledì 5 novembre, quale segno tangibile di cordoglio e vicinanza”.