Torre del Greco – Polizia municipale sequestra mezzo carico di rifiuti destinati ad essere smaltiti irregolarmente

Gli agenti individuano e recuperano anche un’auto rubata dopo un inseguimento

C’erano mobili, piccoli elettrodomestici, sacconi di colore blu e materiale plastico. Tutto stipato nel cassone posteriore di un Piaggio Porter con targa polacca che viaggiava lungo via Litoranea, in direzione Napoli. Il carico era tenuto fermo da un sistema di tiraggio alquanto artigianale. Un carico di rifiuti speciali che, se non fosse stato intercettato dagli uomini in forza al nucleo ambiente ed ecologia della polizia municipale di Torre del Greco (dirigente Gennaro Russo, coordinatrice Marianna Luciano), sarebbe presumibilmente stato depositato, in maniera del tutto irregolare, in qualche area della città.

Ma ieri, lunedì 31 marzo, il conducente che aveva deciso di mettersi in moto in orario pomeridiano, forse convinto di poter passare “inosservato”, non aveva fatto i conti con gli agenti della Municipale, che una volta individuato il mezzo, hanno imposto l’alt, con il preciso compito di procedere alle verifiche documentali del caso. Del resto, il veicolo era da tempo attenzionato, in quanto nei giorni precedenti era stato notato, mediante le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, carico di rifiuti, successivamente sversati lungo il territorio.

A bordo del mezzo, oltre al conducente, era presente un altro soggetto, già denunciato in passato dagli operatori della polizia municipale, e più precisamente lo scorso mese di maggio, quando era stato colto in flagranza mentre trasportava illecitamente rifiuti di varia natura. Il conducente non è stato in grado di esibire alcun tipo di documentazione che legittimasse il trasporto. Per questo motivo, gli agenti hanno proceduto al sequestro del mezzo e del materiale, deferendo all’autorità giudiziaria competente gli autori del fatto.

Con quello di ieri, sono tre i sequestri effettuati nel solo mese di marzo dal nucleo ambientale della polizia municipale per trasporto non regolare di rifiuti. Solo qualche giorno fa, infatti, era stato individuato e denunciato un altro soggetto che sarebbe stato solito recarsi di sera a bordo di una Apecar nelle piazzole dell’area mercatale di via Circumvallazione per depositare illecitamente materiale di vario genere.