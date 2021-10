Torre del Greco – Picchia la mamma per soldi: donna in ospedale con ecchimosi al volto e contusioni al bacino, 34enne arrestato

Questa notte i Carabinieri della stazione di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 34enne del posto, già noto alle ffoo. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che aveva picchiato e spintonato sua madre. Voleva del denaro e per ottenerlo aveva picchiato la madre e messo a soqquadro l’intero appartamento. I Carabinieri, con non poche difficoltà, hanno bloccato il 34enne e lo hanno arrestato. Alla donna, visitata presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco, sono state riscontrate delle contusioni al bacino e varie ecchimosi al volto. I Carabinieri hanno documentato diversi episodi di violenza che la donna aveva subìto in passato dal figlio.