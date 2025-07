Torre del Greco – Picchia la ex e poi tenta di entrare in casa: 32enne arrestato

Questa notte a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per atti persecutori e percosse un 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari intervengono – allertati dal 112 – in un’abitazione già segnalata in passato. L’uomo già aveva minacciato l’ex compagna di darle fuoco. Questa volta il 32enne aveva atteso la donna che rincasasse per poi prima offenderla e infine colpirla ripetutamente con schiaffi e pugni al volto.

I carabinieri intervengono poco prima che l’uomo entrasse in casa e lo hanno bloccato.

L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio