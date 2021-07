Torre del Greco- Piazzale Parrocchia di S. Maria del Principio: divieto di sosta nei sabati di luglio

In considerazione della domanda, prot. n. 35699 presentata in data 25.06.2021, dal Parroco della Parrocchia di S. Maria del Principio Rev. Luigi Magliulo, con la quale si richiede – nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento vigenti dettate dal Protocollo tra il Governo e la Conferenza Episcopale italiana – un apposito dispositivo di divieto sosta nel piazzale antistante il Tempio, per lo svolgimento esterno delle celebrazioni eucaristiche, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 2721 del 25 Giugno 2021 con cui si istituisce in: