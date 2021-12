Torre del Greco – Piazzale Cento Fontana, dispositivo temporaneo di viabilità per il giorno 12 Dicembre

In considerazione della nota prot. n. 64867 del 29.11.2021 – con la quale si richiede, da parte di alcuni cittadini torresi in qualità di rappresentanti appassionati di auto d’epoca, la disponibilità delpiazzale delle Cento Fontane per un incontro di veicoli d’epoca, il giorno 12 dicembre 2021, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale, n. 5159 del 09 Dicembre 2021 il seguente dispositivo: