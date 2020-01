Torre del Greco- Piazza Palomba, arrestato 30 per spaccio di droga [NOME]

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in Piazza Palomba un motoveicolo con due giovani a bordo.

I poliziotti hanno bloccato e controllato le due persone e una di esse, oltre ad aver esibito documenti di identificazione falsi, è stata trovata in possesso di due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 55 grammi e della somma di 730 euro. Inoltre, presso l’appartamento di quest’ultimo, gli agenti hanno sequestrato ulteriori 700 grammi di cocaina, 74 grammi di hashish, 14 grammi circa di MDMA e materiale per il confezionamento.

Gennaro Cerqueto, 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazioni falsi.