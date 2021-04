Torre del Greco piange la scomparsa di Vito Esposito: pittore allievo di Nicolas De Corsi

Torre del Greco piange la scomparsa di Vito Esposito, pittore corallino, allievo di Nicolas De Corsi ed ultimo baluardo torrese dell’800 napoletano. Le sue opera hanno abbellito- ed abbelliscono tutt’oro- molte case della nostra città e della “Napoli bene”, dove il Professor Esposito era molto ammirato e stimato. Celebre le sue marine al tramonto, vero tratto distintivo delle sue opere; era anche conosciuto come il “Tripolino”, per i suoi natali in terra libica. Aveva 87 anni. Da parte della redazione di Torrechannel le più sentite condoglianze alla famiglia.