Torre del Greco – Percettori di reddito di cittadinanza, conclusi i primi percorsi formativi

Presentati oggi i risultati e i primi dati dei percorsi formativi avviati da Stecca e rivolti ai percettori di reddito di cittadinanza coinvolti in progetti di pubblica utilità, promossi dal Comune di Torre del Greco, nell’ambito dei Puc.

A tre mesi dalla firma del protocollo di intesa tra Stecca, incubatore di imprese e centro informazioni e orientamento che ha sede presso il complesso dei Molini Meridionali Marzoli e l’ufficio Servizi sociali, oggi è avvenuta la consegna degli attestati alla presenza dell’assessore alle politiche sociali, Esposito, ad una rappresentanza di lavoratori.

“Questa è una esperienza di cui siamo particolarmente orgogliosi perché rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico- privato, e che ha visto incrociarsi le finalità e gli strumenti di due enti che operano in maniera diversa ma che perseguono entrambi il bene comune. La premessa per costruire un protocollo si delinea contestualmente all’avvio dei progetti di pubblica utilità in cui coinvolgere i percettori di reddito di cittadinanza, presso servizi pubblici dell’amministrazione o presso associazioni del territorio. I percettori, per poter avviare le loro attività, avrebbero dovuto completare un percorso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, a carico dell’Ente o delle associazioni che avevano manifestato interesse a collaborare.

. Abbiamo a questo punto offerto la nostra collaborazione grazie agli strumenti che stecca utilizza per erogare formazione gratuita ai disoccupati. Abbiamo cercato di fare anche di più, perché la mission di Stecca è quella di offrire un servizio al territorio ma soprattutto creare dei legami armoniosi tra i macrosistemi che lo governano. Abbiamo quindi preso in carico le persone che il comune ci ha indicato, li abbiamo profilati, e cercheremo di individuare il percorso più idoneo alle caratteristiche delle singole persone. Alcuni sono già stati inseriti in altri progetti contemporaneamente all’attività di stage prevista dai puc. 3 donne stanno partecipando ad un percorso di alfabetizzazione informatica e imprenditoriale, tutti hanno seguito un corso sui diritti e doveri dei lavoratori e per chi lo vorrà siamo a disposizione con un’attività di orientamento al lavoro e accompagnamento alla creazione di impresa” dichiara Giuliana Esposito, responsabile di Stecca.

Ad oggi , i percettori di reddito formati sono 30, donne e uomini di età media intorno ai 45 anni e con diversi livelli di scolarizzazione, a fronte di 3 progetti dal Comune presso i servizi cimiteriali, cura dei parchi pubblici e anagrafe.

L’area funzionale di Stecca dedicata alla formazione, offre regolarmente percorsi formativi gratuiti a disoccupati. In quattro anni, sono circa 800 gli utenti che sono stati formati e orientati dallo staff di Stecca.