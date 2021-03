Torre del Greco – Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza, nei guai 46enne

In data di ieri, il Gruppo della Guardia di Finanza dì Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro d’urgenza — emesso da questa Procura della Repubblica — per un valore di 15.620 euro, nei confronti di un soggetto di Torre del Greco (P.G., classe ’75), sottoposto ad indagini in ordine al reato previsto dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) per aver indebitamente percepito, dal mese di maggio 2019 ad ottobre 2020, le rate mensili del “reddito di cittadinanza”.

In particolare, sulla base dell’attività investigativa svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco in sinergia con l’INPS, è emerso che l’indagato, nel presentare la domanda per l’ottenimento del sussidio, aveva omesso le previste informazioni dovute ed aveva attestato falsamente di non essere intestatario di autoveicoli o di motoveicoli, avendo, in particolare, maliziosamente omesso di dichiarare di essere proprietario di un motoveicolo.

Al termine di una perquisizione domiciliare disposta da questo Ufficio, sono stati sottoposti a sequestro la carta Postamat Rdc dell’indagato, denaro in contanti ovvero depositato sui suoi conti correnti, motoveicoli ed autoveicoli per un valore complessivo di quasi 7 mila euro.

La condotta fraudolenta accertata sarà segnalata a1l’INPS per l’adozione dei conseguenziali provvedimenti di competenza del suddetto ente previdenziale.