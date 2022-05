Torre del Greco – Pellegrinaggio Mariano a Pompei: ecco come sarà regolata la circolazione

In considerazione della comunicazione prot. n. 310/2022 V a firma della Curia Arcivescovile di Napoli per lo svolgimento del consueto pellegrinaggio mariano al Santuario di Pompei – nonché – in considerazione della necessità di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sui tratti delle carreggiate interessate, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2020 del 17 Maggio 2022 i seguenti dispositivi di viabilità:

CORSO VITTORIO EMANUELE – VIA DIEGO COLAMARINO – PIAZZA CROCE – VIA BEATO VINCENZO ROMANO – CORSO UMBERTO I – PIAZZA LUIGI PALOMBA: Sospensione della circolazione veicolare limitatamente al passaggio dei fedeli – il giorno 28 Maggio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 19.30;

VIA PURGATORIO – VIA NAZIONALE: da S. Antonio ad intersezione con via del Cimitero – corsia riservata al transito dei fedeli: Divieto di sosta lato mare – il giorno 28 Maggio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 19.30;