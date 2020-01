Torre del Greco – Paura in viale Europa, auto in fiamme

Una vettura è andata in fiamme a viale Europa. L’auto era in movimento quando ad un tratto il conducente si è accorto del principio d’incendio ed ha accostato, riuscendo cosi ad uscire dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e per disciplinare la viabilità in attesa dell’arrivo dei pompieri. Ignote le cause che hanno generato l’incendio. Per fortuna solo un grande spavento per l’uomo a bordo della macchina.