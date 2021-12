Torre del Greco – Paura in via Circumvallazione, esplode bombola di gas in uno stabile

Paura in uno stabile di via Circumvallazione a Torre del Greco, dove l’esplosione di una bombola di gas ha fatto tremare la zona. Sul posto sono giunti i carabinieri e delle ambulanze per prestare i primi soccorsi ai feriti. In corso le indagini per accertare le cause dello scoppio.