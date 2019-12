Torre del Greco – Paura in via Calastro, vola via il tetto della Capitaneria di porto

Vola via il tetto dell’edificio che ospita la Capitaneria di porto di Torre del Greco, nel complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli. Probabilmente il forte vento ha letteralmente strappato via la copertura dello stabile, con piastrelle e calcinacci che sono finiti su via Calastro. Per fortuna nessuno è rimasto colpito, solo tanta paura per un incidente che poteva portare conseguenze ben più gravi. Sul posto sono giunti vigili urbani e vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, chiudendo via Calastro. Traffico in tilt nella zona nevralgica della città.