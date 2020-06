Torre del Greco – Paura in Litoranea, bomba fa esplodere saracinesca di un autonoleggio

Paura nella notte in Litoranea. L’esplosione di una bomba carta intorno all’una ha distrutto la saracinesca di un autonoleggio. Grosso spavento per i residenti in zona, ingenti i danni all’attività commerciale. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della locale stazione di Torre del Greco. “Questa bomba non fermerà la ripresa della nostra comunità. Esprimo la mia personale vicinanza all’attività di noleggio auto per gli ingenti danni subiti e per il gesto criminale subito. Confidando nella magistratura e nelle indagini in corso, l’ occasione si presta ancora una volta a ricordarci che la mafia e il silenzio uccidono, ma la voglia di riscatto no.

Alla mia amata Litoranea, per una notte buia ma che con spirito di rivalsa vivremo nel risveglio della luce: forza !!!!!”. Commenta così il consigliere comunale Michele Langella.