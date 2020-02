Torre del Greco- Paura Coronavirus, Palomba: “Invito i cittadini torresi a mantenere la calma e ad evitare situazioni di allarmismo”

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, in contatto continuo, e, in costante aggiornamento con gli Uffici di Regione Campania e con gli organi della Prefettura di Napoli – sulla questione “Coronavirus” – informa che questa mattina il Governatore, Vincenzo De Luca, incontrerà il Presidente di ANCI Campania, Carlo Marino, insieme ad altri referenti istituzionali per valutare e concertare le iniziative da assumere sul territorio campano in merito all’emergenza che nelle ultime ore sta registrandosi anche a livello nazionale.

Nella stessa giornata di oggi, inoltre, sono convocati anche – presso le Prefetture dei singoli capoluoghi – i Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, per discutere delle eventuali iniziative da assumere e condividere nei Comuni.

“Invito i cittadini torresi – dichiara il sindaco, Giovanni Palomba – a mantenere la calma e ad evitare situazioni di allarmismo e di tensione che possano degenerare oltremodo, procurando allarme collettivo.

Al contempo, invito ad evitare inutili ed improduttive attività autoreferenziali e da spot che non avrebbero alcun vantaggio rispetto ad una corretta ed opportuna gestione della situazione.

Questa Amministrazione è in filo diretto con gli Enti dovuti e preposti alla tutela dell’Ordine pubblico e della pubblica sanità.

Anzi, in qualità di Presidente della Conferenza dei sindaci dell’ ASL NA3, mi attiverò, già nelle prossime ore, per convocare la stessa, nella quale discutere e delineare una medesima e condivisa strategia che ci consenta di arginare e reagire, in modo concreto ed opportuno, al rischio di una eventuale e possibile emergenza sanitaria”.