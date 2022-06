Torre del Greco – Passeggiata ecologica del Trofeo del Sacro Cuore 2022, ecco il dispositivo di viabilità

In considerazione della nota prot. n. 32381 del 15.06.2022 con la quale il Presidente dell’Associazione A.S.D. “Il Parco” ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza di divieto di transito veicolare al passaggio della passeggiata ecologica del Trofeo del Sacro Cuore 2022, il cui raduno dei partecipanti sarà alle ore 08.30 presso l’incrocio di via Scappi e via Scappi Novesca, con partenza dei partecipanti alle ore 9.30, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2437 del 15 Giugno 2022 il seguente dispositivo di viabilità: