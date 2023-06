Torre del Greco – Passaggio di consegna con il Sindaco uscente Palomba, le foto della proclamazione di Luigi Mennella

Dalle 17 di oggi, giovedì primo giugno, Luigi Mennella è ufficialmente sindaco di Torre del Greco. È l’effetto della procedura pubblica di proclamazione, avvenuta alla presenza di Francesco Abete, magistrato del tribunale di Torre Annunziata, nel corso della cerimonia del passaggio di consegne organizzata nell’aula consiliare di palazzo Baronale.

Dopo aver letto le frasi di rito, Abete – chiamato a sovraintendere alle procedure di controllo relative agli esiti del voto delle recenti amministrative presso la sezione numero 1 – ha dato spazio al sindaco uscente Giovanni Palomba e al suo successore, Luigi Mennella, al quale è stata consegnata la fascia tricolore, poi fatta indossare al neo primo cittadino dalla segretaria generale Concetta Bianco e dal comandante della polizia municipale Salvatore Visone.

“Sono emozionato – le prime parole del sindaco Luigi Mennella – ma pronto da subito a mettermi al lavoro per la città. Quanto si aspettino i torresi dal sottoscritto, dalla sua squadra e dal consiglio comunale è evidente: ci impegneremo per non deludere le loro aspettative”. Mennella ha poi annunciato l’intenzione di promuovere “un incontro con tutti i dirigenti per conoscere lo stato dell’arte, in particolare relativamente alla macchina comunale”.

Palomba ha invece posto l’accento “sull’importanza che il passaggio di consegne avvenga tra sindaci e non, come è accaduto troppo spesso in passato, da commissario prefettizio a nuovo primo cittadino. A Mennella auguro dunque che fra dieci anni possa essere lui a consegnare la fascia nelle mani del sindaco chiamato a prendere il suo posto”.