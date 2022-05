Torre del Greco – Parcheggio Piazzale Nassirya vietato ad autocarri e motoveicoli

In riferimento all’ordinanza n. 1624 del 14.04.2021 con la quale è stata istituita l’area chiusa di parcheggio a pagamento nel piazzale Nassirya, in via Marconi, nonché, in considerazione della necessità di regolamentare la circolazione stradale dei veicoli, attraverso l’emissione di apposita ordinanza di divieto di accesso e transito per gli autocarri di trasporto merci e motoveicoli, non essendovi previsti i relativi stalli per la sosta, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con ordinanza dirigenziale, n. 2027 del 17 Maggio 2022 il seguente dispositivo permanente, con effetto immediato: