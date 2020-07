Torre del Greco – Parcheggiatore abusivo sferra pugno a vigile urbano, arrestato

Ha rimediato la frattura del setto nasale il vigile urbano aggredito stamane da un parcheggiatore abusivo nell’area mercatale di via Circumvallazione. Alla richiesta di esibire i documenti l’uomo ha sferrato un pugno in pieno volto al vigile tentando la fuga. Una volta bloccato e condotto al comando di Polizia Municipale il parcheggiatore abusivo avrebbe poi tentato ancora di scappare, ma è stato fermato nuovamente dagli agenti. Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Il vigile ferito invece è stato medicato al Maresca.