Torre del Greco- Paola Coppola nuovo “Garante per la Tutela degli Animali”

Firmato, questa mattina, dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, il decreto n. 2/2021 con cui è stata nominata – “Garante per la Tutela degli Animali” – la dott.ssa Paola Coppola che subentra alla precedente, Grazia Raia.

La nomina – della durata di un anno e di scelta discrezionale del sindaco – giunge a conclusione dei termini fissati per la presentazione delle domande di candidatura, emessi con apposito Avviso pubblico nello scorso novembre 2020.

La dott.ssa Coppola è Guardia zoofila, oltre che Coordinatrice Provinciale delle Guardie Ambientali OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali – per il territorio provinciale di Napoli, e vanta una lunga esperienza in materia di tutela animale.

Diverse le attività previste nell’esercizio della funzione, tra le quali, le principali sono quelle di denuncia o segnalazione all’Autorità Giudiziaria di fatti e comportamenti relativi agli animali e configurabili come reati, organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione in materia dei diritti degli animali, collaborazione con i servizi veterinari dell’ASL per azioni di contrasto ai maltrattamenti sugli stessi, e, interazione con le associazioni territoriali, attive, nel campo della protezione animale per raccoglierne proposte e suggerimenti.

“Il rispetto e la tutela dei nostri amici a quattro zampe – ha precisato il sindaco Palomba – è indice della civiltà di un’intera comunità territoriale. Questa Amministrazione ha inteso, con determinazione, procedere all’individuazione di un Garante per i diritti degli animali in modo che si possano prevedere interventi in concreto su tante forme di maltrattamento, purtroppo, oggi continuamente praticate. Rispettare gli animali, significa anche aver cura dell’ambiente nel quale viviamo”.